Москва, 1 мая, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Всемирный боксёрский совет (WBC) отказал в одобрении на проведение поединка между российскими спортсменами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом из-за конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 1 мая, заявил президент совета Маурисио Сулейман.

Алексей Никольский/РИА Новости Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев

«WBC не может санкционировать бой с Биволом. <…> На сегодняшний день такова наша позиция в отношении России. Пока не будет бокса на Украине, мы не будем принимать бокс в России», — привело издание Izquierdazo слова Сулеймана.

Ранее сообщалось, что представители Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева не смогли договориться о проведении боя из-за отсутствия выгоды с точки зрения бизнеса.

Бивол является обладателем чемпионского пояса WBA в полутяжёлой весовой категории. Бетербиев чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации.

Ранее сообщалась, что организация UFC (Ultimate Fighting Championship), занимающаяся проведению боёв по смешанным единоборствам, пока не планирует расторгать контракт с российским бойцом Петром Яном.