Москва, , 08:30 — REGNUM Организация UFC (Ultimate Fighting Championship) на данный момент не планирует увольнять российского бойца Петра Яна, проигравшего три последних своих боя в ряд. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило агентство ТАСС.

Петр Ян © Louis Grasse/Zuma/TASS

«У Петра по контракту еще три боя. Он яркий, медийный, — сказал собеседник агентства. — Сейчас его никто не собирается увольнять, несмотря на три поражения подряд», — приводит агентство слова собеседника.

На сегодняшний день у бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе 16 побед и пять поражений в ММА. Чемпионом российский боец стал 11 июля 2020 года, победив бразильца Жозе Алду в рамках турнира UFC 251. Титула Петр Ян лишился 6 марта 2021 года в поединке с Алджамейном Стерлингом.

Напомним, накануне Петр Ян в поединке с грузином Мерабом Двалишвили не смог одержать победу в пяти раундах — судьи единогласным решением отдали победу Двалишвили.