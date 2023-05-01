Москва, 1 мая, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё равно будет, однако начать его украинская армия не сможет без концентрации войск. Так, одним из основных методов ослабления сил ВСУ являются удары российской армии по концентрирующемуся противнику. Такое мнение выразил военный журналист Александр Сладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что Россия всерьез задействовала Черноморский флот и дальнюю авиацию. По его словам, в этом потенциале Россия несравнимо сильнее Украины и многих стран НАТО.

«У нас флот и ДА [дальняя авиация] есть, у украинцев этого нет вообще. Это вам не по коптерам потенциал мерить», — написал Сладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России 1 мая заявили, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отметим, что цели удара удалось достичь. Действия ВС России нарушили работу предприятий по выпуску боеприпасов, вооружения и техники для ВСУ.