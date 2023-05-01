Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Москва, , 13:58 — REGNUM Вооружённые силы России ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе брифинга 1 мая рассказал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Ту-95 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.

По сообщению Минобороны, действия ВС России нарушили работу предприятий по выпуску боеприпасов, вооружения и техники для ВСУ.

Также 1 мая Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили на донецком направлении до 330 украинских военнослужащих.