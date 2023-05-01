Токио, 1 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Украинский министр обороны Алексей Резников в интервью Kyodo попросил у Японии средства радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Вы очень-очень современная страна, обладающая средствами радиоэлектронной борьбы. Нам это жизненно необходимо», — заявил Резников, обращаясь к японским коллегам.

Глава украинского минобороны также попросил у Токио оборудование для поражения беспилотников. Он добавил, что страны G7 должны не только обещать помощь Киеву, но и оказывать её в действительности. Резников при этом отметил, что знает о конституционных ограничениях Японии на поставку оружия Украине.

В рамках обсуждения темы контрнаступления ВСУ Резников заявил, что готовится «освобождение» Крыма и республик Донбасса. Когда именно это произойдёт, глава украинского минобороны не уточнил «из соображений секретности».

Согласно конституции, Япония не может поставлять оружие воюющим странам, а также находящимся под санкциями Совбеза ООН. При этом Токио может передавать оружие третьим странам при условии его использования исключительно в целях укрепления безопасности Японии.