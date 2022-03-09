Токио, , 04:50 — REGNUM Отказ в просьбе о поставках вооружения получила Украина после своего обращения к Японии. Об этом 9 марта сообщает агентство Kyodo.

Нобуо Киси Mod.go.jp

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По данным агентства, Украина в конце февраля уведомила письмом главу минобороны Японии Нобуо Киси о том, что нуждается в поставках вооружений. В представленном списке значились боеприпасы, противотанковые ракеты и ракеты класса «земля — воздух».

В Токио приняли решение отправить Киеву бронежилеты, защитные шлемы, теплую одежду, фото‑ и видеоаппаратуру, палатки, санитарные средства, продовольствие и электрогенераторы. В правительстве Японии уточнили, что отправка вооружения будет нарушением трёх принципов, связанных с поставками оружия за рубеж. В 2014 году в Японии был введён жёсткий регламент касательно экспорта оружия и военных технологий.

По регламенту, Япония не будет осуществлять поставки в те страны, которые находятся в состоянии военного конфликта, либо под санкциями Совбеза ООН. Вооружение можно поставлять за рубеж в случае, если это способствует укреплению безопасности Японии и «вносит вклад в дело мира». При этом Япония оставляет за собой контроль передачи вооружения третьим странам и его использования исключительно в заявленных целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден заявил о продолжении поставок гуманитарной помощи и оборонительного оружия на Украину.

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