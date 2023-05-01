Вашингтон, 1 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Автор портала 19fortyfive и бывший сотрудник конгресса Брэндон Вейхерт перечислил пять ошибок президента Соединённых Штатов Джо Байдена, которые, по его мнению, наиболее опасны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В первую очередь Вейхерт выделил неспособность Байдена правильно разрешить проблему нелегальной миграции в США — одного из крупнейших источников преступности и контрабанды.

Второй проблемой автор счёл усиление зависимости Соединённых Штатов от иностранных источников энергии из-за запрета на постройку новых трубопроводов в Северной Америке.

Самой крупной ошибкой Байдена Вейхерт назвал провал внешней политики в последние годы: «Байден слишком активно вовлекает США в то, что вполне может привести к ядерному конфликту с Россией».

Среди прочего автор статьи выделил проблемы инфляции и распространённой в США преступности.

«Неспособность радикально изменить курс… может привести к тому, что 2020-е годы станут для США потерянным десятилетием», — заключил Брэндон Вейхерт.

Ранее действующий президент Джо Байден официально объявил, что примет участие в выборах главы государства в 2024 году. Последние опросы показали, что около 70% республиканцев поддержали выдвижение кандидатуры Дональда Трама, несмотря на обвинения в адрес экс-президента.