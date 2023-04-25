Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году

Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Президент США Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — заявил американский лидер в опубликованном видео.

Ранее ряд американских СМИ писали, что Байден может объявить о своём намерении баллотироваться 25 апреля, поскольку именно в этот день четыре года назад он сообщил о своём участии в выборах главы государства.

В марте в ходе мероприятия в штате Филадельфия Байден назвал экс-лидера США Дональда Трампа «будущим президентом». После оговорки американский лидер перекрестился и добавил: «Боже упаси».

Между тем как показывают последние опросы, почти 70% республиканцев поддержали выдвижение кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства, несмотря на обвинения в его адрес.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил о своей борьбе за президентское кресло ещё в ноябре 2022 года. Байден же до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на своё переизбрание. 80-летний американский лидер уже является самым возрастным в истории США. В случае его победы в начале президентского срока ему будет 82 года.

Позднее действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис заявила о своём выдвижении в качестве кандидата на пост вице-президента в паре с Джо Байденом.

По её словам, будучи гражданами США, они верят, что их «демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за неё».