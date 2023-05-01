Борзя, Забайкальский край, 1 мая, 2023, 11:36 — ИА Регнум. В Забайкальском крае пожарные локализовали пожар, вспыхнувший в жилых домах в городе Борзя. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС 1 мая, сейчас ведутся работы по полной ликвидации возгорания.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В ведомстве подчеркнули, что обстановка осложняется сильным ветром, порывы которого достигают 23 м/с.

«Для тушения привлечены порядка 60 человек и девять единиц техники. В пути следования ещё десять единиц техники и 40 человек личного состава», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пострадавших в результате ЧП нет. Также отсутствует угроза соседним строениям.

По данным ресурсоснабжающей компании «ЗабТЭК», пожар также охватил модульную котельную в городе Борзя. Пострадали крыша, запасы угля и гаражи.

На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора, они установят точную причину возгорания.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2023 года в городе Борзя в Забайкалье ландшафтный пожар перешёл на жилые дома. По данным МЧС, огнём повреждения получили не менее девяти домов, помещение магазина и местная котельная.

К месту ЧП из Краснокаменска дополнительно направили аэромобильную группировку. Также готовятся задействовать вертолёт Ми-8 МЧС для переброски личного состава. На месте работает пожарный поезд.