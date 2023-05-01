Борзя, Забайкальский край, , 11:00 — REGNUM В Забайкальском крае ликвидируют крупный пожар. Огнём охвачены девять жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании по улице Новосельская в городе Борзя поступило 1 мая.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание девяти домов и крыши магазина», — говорится в сообщении МЧС.

Площадь пожара уточняется. Тушение осложняет сильный ветер ― до 23 м/с. На месте работают 48 человек и шесть единиц техники.

Кроме того, к месту ЧП из Краснокаменска дополнительно направили аэромобильную группировку в количестве 20 человек и трёх единиц техники. В готовность приводят вертолёт Ми-8 МЧС России для переброски личного состава. Также на месте работает пожарный поезд.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.

По информации синоптиков, 1 мая по южной половине Забайкальского края ожидается усиление ветра до 20-22 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, где из-за пожара пострадали восемь домов и мебельный комбинат, ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, пожар начался на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Из-за сильного ветра огненная стихия перекинулась на жилые дома, позже загорелся лес.

Спасатели локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Также в апреле в семи населённых пунктах Свердловской области, Забайкальского края и Башкирии в результате пожаров повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов.

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