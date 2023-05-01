Вашингтон, 1 мая, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Украинская армия оказалась в сложном положении из-за уничтожения Вооружёнными силами России поставляемой Киеву западной военной техники. Из-за этого НАТО считает Украину безнадёжной. Такое мнение 30 апреля высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По словам Макгрегора, украинская сторона потеряла 90% поставленных западными странами вооружений и военной техники, а потому ВСУ ещё не скоро будут готовы к контрнаступлению.

«Это будет очень сложно, потому что у них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты или артиллерию, а русские видят все их действия», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в результате Киев оказался фактически «в тупике», и уточнил, что в альянсе считают поддержку Украины «гиблым делом», а использование войск блока для спасения украинских властей — «безнадёжной затеей».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что из-за серьёзных потерь ВСУ украинский кризис может перейти на новый этап после сражения за Артёмовск. Он уточнил, что киевские боевики израсходовали все свои ресурсы, включая боеприпасы.