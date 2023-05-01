Донецк, 1 мая, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Упреждающие артиллерийские удары Вооружённых сил России по военным объектам ВСУ срывают украинское контрнаступление, заявил в беседе с Ura.ru полковник в отставке Юрий Кнутов 1 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетоносец Ту-95МСМ

«Мы наносим артиллерийские, авиационные удары, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва. Мы сейчас этим занимаемся постоянно», — приводит агентство слова военного эксперта.

По его словам, Вооружённые силы России располагают всем необходимым, чтобы встретить наступление ВСУ, отбить его, а затем самим двинуться вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооружённых сил Украины в интервью финской телерадиокомпании Yle 29 апреля. По его словам, главной целью украинской армии станет взятие под контроль Крыма, а также оттеснение ВС России от текущей линии соприкосновения.