Киев, , 08:44 — REGNUM Украина планирует контрнаступление на Крым, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью финской телерадиокомпании Yle и другим скандинавским СМИ.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению украинского лидера, ВСУ смогут оттеснить российские войска и вернуть Крым под контроль Киева. Во многом их успех, по его словам, зависит от того, будут ли западные страны помогать Киеву оружием.

Зеленский добавил, что конфликт может растянуться на годы или даже десятки лет. Подробностей о планах контрнаступления он не привёл. Издание предположило, что атака может начаться в конце весны или начале лета.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ, о котором часто заявляют в Киеве, не готово, а Зеленский не справляется со своими обязанностями ни в отношении экономики страны, ни в отношении военных действий.

По мнению обозревателя журнала National Review Бобби Миллера, Киев может остаться без военной помощи со стороны США после 2024 года, когда в Соединённых Штатах пройдут выборы. Зеленский, полагает он, просчитался с продвижением либеральной повестки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы помешать контрнаступлению. В частности, войска применяют новую тактику. Уже к концу лета шансов удержать фронт у киевского режима практически не останется.