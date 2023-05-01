Наха, Япония, 1 мая, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В понедельник, 1 мая, у островов японского архипелага Рюкю (Ликейские острова) произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре EMSC.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 68 километрах к юго-востоку от Окинавы и 74 километрах к востоку от Нахи. Оба города расположены на острове Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,3. В управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий отметили, что подземные толчки были зарегистрированы в районе Акчадаг, а очаг землетрясения залегал на глубине около 11 километров.