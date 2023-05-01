На Украине произошла серия взрывов
СМИ: на Украине прогремели взрывы
Киев, 1 мая, 2023, 06:24 — ИА Регнум. На территории Украины ранним утром 1 мая прогремела серия взрывов, сообщили местные телеканалы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
Отмечается, что прилёты были в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
По всей Украине продолжает действовать воздушная тревога.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что новые взрывы прогремели в Павлограде, где накануне вечером были уничтожены военные объекты.
В Киеве часть населения скрывалась от взрывов в метро. Предположительно, украинцы пытались сбить ракеты.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля российские военные нанесли массированный удар по транспортному узлу ВСУ в городе Павлодаре Днепропетровской области. Поражены железнодорожные составы и склады с боеприпасами.