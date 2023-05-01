Москва, 1 мая, 2023, 03:59 — ИА Регнум. С 1 мая в российских банках для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), снизились комиссии. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что компаниям станет ещё выгоднее принимать оплату через СБП.

Таким образом, снижен максимальный размер комиссий банков с 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.

Для населения платежи за любые товары и услуги, в том числе за ЖКУ, по-прежнему будут бесплатными.

СПБ введена в России с 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России анонсировал ещё в феврале, что, возможно, пересмотрит лимит для бесплатных переводов через СБП. Об этом заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.