Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM Банк России может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом 17 февраля заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова Cbr.ru

«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся», — ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.

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На данный момент лимит бесплатных переводов между гражданами в СБП составляет 100 тыс. рублей в месяц. За переводы, превышающие данный лимит, взимается комиссия в размере не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за перевод.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ продолжит усовершенствовать налоговое законодательство в ответ на включение России в чёрный список налоговых юрисдикций.