Москва, 30 апреля, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнование по поводу смерти модельера Вячеслава Зайцева. Светлая память, написала она в своём Telegram-канале.

Stefano Brivio Траурная свеча

Омбудсмен назвала Зайцева советским и российским первопроходцем в мире моды, который вывел страну на самые престижные подиумы.

«Первый, покоривший столицу моды — Париж. Мастер, человек-эпоха в мире прекрасного», — добавила Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Днём его доставили в больницу из-за кровоизлияния в желудке. Модельеру провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти его не удалось.