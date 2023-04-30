Киев, 30 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о попытке предотвратить конфликт на территорий этой страны. Об этом Подоляк написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель призналась, что использовала все средства, которые были ей доступны, чтобы предотвратить конфликт на Украине.

Также Ангела Меркель рассказала, что украинские лидеры Зеленский и Порошенко, с которыми она не раз разговаривала, «очень критически относятся к Минским соглашениям». По их мнению, соглашения непопулярны на Украине.