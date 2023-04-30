Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что использовала всё в попытках предотвратить конфликт на Украине

Берлин, , 00:43 — REGNUM Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что использовала все средства, которые были ей доступны, чтобы предотвратить конфликт на Украине. Об этом политик заявила в интервью газете Die Zeit.

Ангела Меркель Kuebi = Armin Kübelbeck

«Я использовала всё, что было в моём распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — пояснила Меркель журналистам.

Экс-канцлер добавила, что остаётся верна своей политики в отношении России.

«Я поддерживаю дипломатические попытки и сильно беспокоюсь за Украину», — отметила Меркель, добавив, что было довольно много тех, кто не был заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

Также Ангела Меркель рассказала, что украинские лидеры Зеленский и Порошенко, с которыми она не раз разговаривала, «очень критически относятся к минским соглашениям». По их мнению, соглашения не популярны на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение о том, что Меркель выступала против вступления Грузии и Украины в НАТО во время саммита альянса в 2008 году и убедила в этом союзников.