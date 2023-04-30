Киев, 30 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. НАТО сопровождает свои военные поставки на Украину активным пиаром, но поставляется в действительности неработающая военная техника, заявил 30 апреля бывший (2010–2014) премьер-министр Украины Николай Азаров.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Так, из 20 самоходных гаубиц M-109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадача — сначала их нужно восстановить. Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет», — написал Азаров в своём Telegram-канале.

США и вовсе так и не предоставили Украине ни ракеты большой дальности, ни истребители, добавил он.

В апреле 2023 года итальянские СМИ сообщили об отправке на Украину 20 самоходных гаубиц M-109L производства США. Однако, когда техника прибыла на территорию Украины, оказалось, что ни одна из гаубиц не готова к бою, сообщало издание Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ.

Бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Стецькив в апреле 2023 года заявил, что ВСУ должны начать контрнаступление до июльского саммита НАТО в Таллине, иначе у Украины возникнут проблемы с удовлетворением новых запросов о поставках. При этом начало наступление без новой техники приведёт к многочисленным жертвам, признал экс-депутат.

Обозреватели The Washington Post в свою очередь отмечали, что и часть той западной техники, которая доезжает до Украины и готова к бою, не окажет ВСУ существенной помощи. В частности, поставляемые Словакией и Польшей самолёты МиГ-29 не могут составить конкуренцию ВКС России, подчеркнули авторы.