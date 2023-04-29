Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Украинские военные не смогли сразу же применить в бою ни одно из 20 самоходных орудий, переданных Италией в помощь Киеву. Об этом газета Financial Times сообщила 29 апреля.

Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ни одна из 20 самоходных гаубиц, поставленных Италией Украине в начале этого года, не была готова к бою», — отмечает издание, ссылаясь на одного из украинских военных советников.

Готовящееся контрнаступление ВСУ «покрыто неизвестностью», указано в публикации.

Ранее в апреле итальянские СМИ сообщили об отправке на Украину примерно 20 самоходных 155-мм гаубиц M109L производства США. Поезд с военной техникой проследовал через город Удине на севере страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии начали собирать подписи против поставок оружия на Украину. Авторы инициативы настаивают, что это противоречит конституции. Протест поддержали общественные и культурные деятели.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия вправе уничтожать все поступающие на Украину военные грузы.