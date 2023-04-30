Хабаровск, 30 апреля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Неизвестный подбросил два самодельных взрывных устройства в продуктовый магазин в Хабаровске. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что во время проверки в магазине подозрительные предметы обнаружили. Полицейские нашли две заваренные металлические трубки,

Внутри них находился бездымный порох типа «Сунар», который используют для снаряжения боеприпасов.

На данный момент изготовитель самодельных взрывных устройств неизвестен. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минеральных Водах арестовали мужчину, готовившего теракт. У него изъяли набор предметов, которые, по версии следствия, предназначались для изготовления взрывных устройств.