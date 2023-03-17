Москва, , 13:21 — REGNUM В Ставропольском крае 33-летний местный житель Ниджат Г. готовил теракт, сообщил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

У задержанного изъяли набор предметов, которые, по версии следствия, предназначались для изготовления СВУ. На него завели уголовное дело за подготовку к подрыву объектов транспортной инфраструктуры в городе Минеральные Воды.

Первое уголовное дело на 33-летнего жителя Ставропольского края Ниджата Г. завели ещё в апреле 2022 года по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Следствие установило, что мужчина вместе со своими подельниками планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Минеральных Вод. У него был проведён обыск и изъяты предметы, которые, как предполагает следствие, предназначались для изготовления взрывного устройства. Недавно экспертиза подтвердила эти подозрения.

«У 33-летнего подозреваемого были изъяты полимерная пятилитровая бутылка, полимерный тубус со строительным герметиком, пять изоляционных лент, малярная клейкая лента, три бутылки ацетона, беспроводной дверной звонок, пакет с сахаром, пакет аммиачной селитры, две упаковки гидроперида, упаковка с гвоздями и саморезами, 20 медицинских шприцов, которые, по заключению эксперта, могут быть использованы в качестве элементов при изготовлении СВУ», — рассказал собеседник агентства.

По результатам экспертизы 16 марта было возбуждено ещё одно уголовное дело по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 223.1. УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» группой лиц по предварительному сговору. Сейчас задержанный находится под арестом. Следствие устанавливает соучастников преступления.