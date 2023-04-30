Нью-Дели, , 11:06 — REGNUM В индийском штате Пенджаб в результате утечки газа погибли 11 человек, ещё не менее девяти человек пострадали. Об этом 30 апреля сообщило информационное агентство ANI.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации журналистов, среди погибших два несовершеннолетних ребёнка. Уточняется, что пострадавших срочно доставили в медучреждение. Отмечается, что специалисты оцепили территорию, на которой произошла утечка. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Утечка произошла на фабрике в районе Гиаспура. Пострадавшим оказывается помощь. Журналисты приводят слова чиновника, который отметил, что в результате происшествия погибли пять женщин и шесть мужчин, в том числе два мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

Как передавало ИА REGNUM, под Новосибирском выявили утечку аммиака из вагона грузового поезда. Течь аммиачной воды выявили утром при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, который следовал до станции Усть-Илимск в Иркутской области.

В результате взрыва с последующим пожаром на шоколадной фабрике RM Palmer в городе Уэст-Рединг в американском штате Пенсильвания как минимум два человека погибли, еще девять числятся пропавшими без вести. Взрыв в одном из промышленных зданий на территории фабрики произошёл около 17:00 по местному времени 24 марта. Начальник полиции города Рединга Уэйн Холбен уточнил, что взрыв практически полностью разрушил здание на территории фабрики и нанёс значительный ущерб соседнему строению.