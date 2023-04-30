Нью-Дели, 30 апреля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В индийском штате Пенджаб в результате утечки газа погибли 11 человек, ещё не менее девяти человек пострадали. Об этом 30 апреля сообщило информационное агентство ANI.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации журналистов, среди погибших два несовершеннолетних ребёнка. Уточняется, что пострадавших срочно доставили в медучреждение. Отмечается, что специалисты оцепили территорию, на которой произошла утечка. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Утечка произошла на фабрике в районе Гиаспура. Пострадавшим оказывается помощь. Журналисты приводят слова чиновника, который отметил, что в результате происшествия погибли пять женщин и шесть мужчин, в том числе два мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

Как передавало ИА REGNUM, под Новосибирском выявили утечку аммиака из вагона грузового поезда. Течь аммиачной воды выявили утром при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, который следовал до станции Усть-Илимск в Иркутской области.

В результате взрыва с последующим пожаром на шоколадной фабрике RM Palmer в городе Уэст-Рединг в американском штате Пенсильвания как минимум два человека погибли, еще девять числятся пропавшими без вести. Взрыв в одном из промышленных зданий на территории фабрики произошёл около 17:00 по местному времени 24 марта. Начальник полиции города Рединга Уэйн Холбен уточнил, что взрыв практически полностью разрушил здание на территории фабрики и нанёс значительный ущерб соседнему строению.