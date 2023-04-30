Москва, 30 апреля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью скандинавским изданиям, что российские граждане якобы побегут из Крыма быстрее, чем бежали из Донбасса. Пользователи Twitter раскритиковали лидера киевского режима за эти слова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он не понимает, как завоевать сердца крымчан», — упрекнул Зеленского один из пользователей.

«Пусть даже не мечтает», — добавил другой.

Третий комментатор заявил, что украинский лидер намерен «спровоцировать начало третьей мировой войны».

«Надеюсь, он отдаёт себе отчёт, какой будет ответ России», — написал четвёртый комментатор.

Ещё один комментатор заключил, что «скоро будет бежать» сам лидер киевского режима, но никак не российские граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент ранее заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ, которое якобы позволит вернуть Крым под контроль Киева. По его словам, успех этой операции будет зависеть от западных поставок оружия.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытка Киева организовать наступление на Крым получит жёсткий отпор. Заявления украинских властей с угрозами в адрес России он назвал «трескучими и пустыми», но призвал вместе с тем не расслабляться, так как за киевским режимом стоит «объединённый и организованный Запад».