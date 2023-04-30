Симферополь, 30 апреля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Попытка Киева организовать наступление на Крым получит жёсткий отпор, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Все их попытки получат жёсткий отпор, сапог украинского нациста никогда не ступит на Крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем Константинов добавил, что расслабляться Крыму не стоит, поскольку «это не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева, это объединённый и организованный Запад».

«А шуты и клоуны ему нужны только для того, чтобы списать на них все неудачи, если или когда всё станет плохо. А именно так и будет», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки наступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий По его словам, в регионе ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Он подчеркнул, что погодные условия сковывают любые манёвры.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вооружённые силы РФ тщательно отслеживают всю поступающую информацию о возможном наступлении ВСУ и учитывают её при планировании ведения специальной военной операции.