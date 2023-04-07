Песков: Вооружённые силы России проверят заявление Блинкена о подготовке ВСУ контрнаступления

Москва, , 17:40 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) России обязательно проверят заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что ВСУ пойдут в наступление в течение ближайших недель. Об этом 7 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Они (ВС РФ, прим. —ИА REGNUM) тщательно отслеживают всю поступающую информацию и учитывают её при планировании ведения СВО», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен заявил об ожидаемом контрнаступлении ВСУ, давая интервью Funke. Он добавил, что западные партнёры Киева помогают организовать наступление, усиливая потенциал украинской армии.

Ранее о готовящемся наступлении со стороны ВСУ неоднократно сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным план разработали специалисты из США и Великобритании.

Рогов также сообщил, что с российской стороны подготовились встретить противника. В Запорожской области создали линии эшелонированной обороны, в которую входят противотанковые сооружения и минные поля.