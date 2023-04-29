Москва, 29 апреля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 29 апреля в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Александр Ступников/РИА Новости Игрок «Спартака» Бальде Кейта и игрок «Ростова» Александр Селява

На 80-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Александр Селява. На 94-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев восстановил равновесие в счёте.

В настоящее время «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 49 очков после 25 матчей. «Ростов» идёт на втором месте с 50 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.