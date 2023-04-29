Краснодар, 29 апреля, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 29 апреля в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игроки ФК «Урал» Александр Юшин и Алексей Каштанов

На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. На 39-й минуте нападающий «Урала» Александр Юшин восстановил равновесие в счёте.

В настоящее время «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 39 очков после 25 матчей. «Урал» идёт на 11-м месте с 26 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.