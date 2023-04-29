Киев, 29 апреля, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Владимир Зеленский заявил о готовности начать наступление без поставок американских истребителей F-16. Об этом 29 апреля сообщил Telegram-канал офиса украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Времени затягивать больше нет. Поэтому мы начнём до того, как у нас появятся западные истребители», — сказал Зеленский.

При этом он признал, что без западной авиации Киеву придётся тяжело: ВСУ будет терять больше солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки наступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий. По его словам, в регионе ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Он подчеркнул, что погодные условия сковывают любые манёвры.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вооружённые силы РФ тщательно отслеживают всю поступающую информацию о возможном наступлении ВСУ и учитывают её при планировании ведения специальной военной операции.