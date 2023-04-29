Москва, 29 апреля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Сын телеведущего Сергея Колесникова Иван назвал причину смерти своего отца.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Колесников

«Умер от инсульта в больнице», — сказал он «Известиям».

Заслуженный артист России Сергей Колесников скончался утром 29 апреля. Ему было 68 лет.

Известность актёр получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», а также по циклу передач программы «Фазенда» на Первом канале, автором и ведущим которой он являлся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве ушёл из жизни советский и украинский актёр Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников. Ему было 80 лет.