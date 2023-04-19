Умер актёр из фильма «Отряд особого назначения» и сериала «Нюхач» Александр Тартышников

Москва, , 10:04 — REGNUM Ушёл из жизни советский и украинский актёр Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников. Ему было 80 лет. Об этом сообщило 18 апреля руководство театра.

Александр Тартышников Кадр из фильма «Порох и дробь». 2012. Россия, Украина

«Только полтора месяца назад мы поздравляли актёра Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о кончине… Светлая память Александру Максимовичу», — говорится в сообщении, опубликованном в одной из социальных сети.

Причина смерти актёра не уточняется.

Александр Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте. За свою карьеру Тартышников снялся в 27 фильмах. Зрителям он запомнился по роли майора СС в ленте «Отряд особого назначения» (1978 г.), а также по роли Саши Одесского в сериале «Охотники за бриллиантами» (2011 г.). Тартышников также сыграл роль сторожа в известном сериале «Нюхач» (2013 г.).