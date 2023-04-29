Ушёл из жизни заслуженный артист России Сергей Колесников
Москва, 29 апреля 2023, 11:53 — REGNUM Ушёл из жизни заслуженный артист России Сергей Колесников, сообщила РИА Новости его супруга.
По её словам, актёр скончался утром 29 апреля. Причины смерти пока не называются.
Заслуженному артисту России было 68 лет.
Известность актёр получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве ушёл из жизни советский и украинский актёр Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников. Ему было 80 лет.