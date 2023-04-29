Москва, , 11:53 — REGNUM Ушёл из жизни заслуженный артист России Сергей Колесников, сообщила РИА Новости его супруга.

Заслуженный артист России Сергей Колесников © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По её словам, актёр скончался утром 29 апреля. Причины смерти пока не называются.

Заслуженному артисту России было 68 лет.

Известность актёр получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве ушёл из жизни советский и украинский актёр Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников. Ему было 80 лет.