Лондон, , 18:01 — REGNUM «Кристал Пэлас» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 29 апреля и завершилась со счётом 4:3.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В составе «Кристал Пэлас» голы забили нападающие Джордан Айю (15-я минута), Уилфрид Заха (20) и полузащитники Джеффри Шлупп (30) и Эберечи Эзе (66), реализовавший пенальти.

У «Вест Хэма» точными ударами отметились хавбек Томаш Соучек (9), форвард Майкл Антонио (35) и защитник Наиф Агер (72).

В настоящее время «Кристал Пэлас» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» идёт на 15-м месте с 34 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля «Вест Хэм» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.