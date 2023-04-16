Лондон, 16 апреля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 16 апреля и завершилась со счётом 2:2.

IMAGO/David Klein/Global Look Press Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»

В начале матча футболисты «Арсенала» забили два гола. Отличились нападающий Габриэл Жезус на седьмой минуте и полузащитник Мартин Эдегор на 10-й.

На 33-й минуте форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма отыграл один мяч, реализовав пенальти. А на 54-й нападающий Джаррод Боуэн сравнял счёт.

В настоящее время «Вест Хэм» с 31 очком занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идёт на первом месте с 74 очками, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на четыре балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля «Тоттенхэм Хотспур» проиграл на своём поле «Борнмуту» в матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3.