Москва, 29 апреля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что России нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти в этом государстве находятся русофобы. Об этом 29 апреля политик написал на своей странице в социальной сети.

Алексей Никольский/РИА Новости Дмитрий Медведев

«Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наёмников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс», — написал зампред Совбеза России на английском языке, продублировав данный пост и на польском языке.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля в здание школы при посольстве России в Варшаве ворвались представители полиции и властей Польши. По словам сотрудников школы, представители властей Польши вскрывают закрытые двери. По информации журналистов, представители польских властей сломали калитку и проникли в школу, они заблокировали ворота школы цепью с замком, чтобы из здания нельзя было вывезти имущество. На территорию школы (помимо представителей мэрии и полиции) были допущены лишь дипломаты.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Польша является «бесконечно враждебным для России образованием», он также обращал внимание на то, что «Польша не ровня России и никогда ей не будет».

По словам Медведева, руководство Польши снова грезит идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». В этих обстоятельствах, как считает зампред Совета безопасности России, «оборзевшая» Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины «может быть реализован или сейчас, или уже никогда».