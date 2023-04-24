Польша грезит идеей возрождения Речи Посполитой «от моря до моря», заявил Медведев

Москва, , 10:20 — REGNUM Власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря», написал 24 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Территориальная целостность Украины Сергей Корсун © ИА REGNUM

По его словам, не имея «интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего», Варшава «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе».

«Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок. Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады», — отметил Медведев.

В текущих обстоятельствах, считает зампред Совбеза, «оборзевшая» Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины «может быть реализован или сейчас, или уже никогда».

«Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает. Кормовая база западенщины исчерпается скоро — ресурсов там не так много», — добавил он.

Польша забыла исторический опыт «совместного с украинцами бытования» в 1920–1939 годах, когда «ляхи своим тщеславием и высокомерием дали идеологическое топливо для появления национализма и бандеровщины, пишет Медведев.

В итоге если земли Украины отойдут к Польше, то Варшава «начнет терроризировать соседей» и требовать с Германии и Франции огромные деньги за «сдерживание России», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, прямое вовлечение НАТО в военный конфликт с Россией при любом исходе приведёт к исчезновению Польши с политической карты мира, считает Медведев.

Он отреагировал на слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который заявил о «праве Украины» на удары по России и быстрой победе НАТО в гипотетической войне с РФ.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», — подчеркнул Медведев.