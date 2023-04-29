Москва, 29 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 28 апреля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон», сообщили 29 апреля в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России/РИА Новости Залповый пуск крылатых ракет «Калибр»

Цель удара была достигнута, отметили в ведомстве.

«Вечером 28 апреля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон». Цель удара достигнута», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

28 апреля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что распространяемая украинскими СМИ информация о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области не соответствует действительности. Военнослужащие ВС России наблюдают за действиями не столь многочисленных подразделений противника на правом берегу реки и в полной мере готовы к отражению возможной атаки, отметил врио главы региона.

27 апреля сообщалось о нанесении огневого поражения пункту управления 44-й бригады теробороны ВСУ в районе Херсона. В результате удара были ликвидированы не менее десяти военнослужащих ВСУ. Кроме того, ВСУ лишились подвижной РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36 вместе с экипажем.