Севастополь, 29 апреля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Открытое горение резервуаров с топливом на нефтебазе в Севастополе ликвидировано. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Пожар на нефтебазе в Севастополе, где из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом

«Открытое горение ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории», — написал Развожаев.

Он отметил, что пожару был присвоен четвёртый, самый высокий ранг сложности. В его тушении были задействованы все городские силы МЧС, ресурсы Черноморского флота. Кроме того, прибыли пожарные расчёты из Крыма и пожарный поезд Крымской железной дороги.

По его словам, на месте работают более 150 человек и 50 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля беспилотник ВСУ атаковал Севастополь, в результате чего загорелся резервуар с топливом. Пожару был присвоен высокий уровень сложности из-за того, что там оказалось много топлива. Никто из людей не пострадал, гражданским объектам угрозы нет.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над полуостровом был сбит один беспилотник, ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.