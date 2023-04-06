Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе-производителе «Тигров»
Москва, 6 апреля 2023, 16:51 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где в том числе производят бронетранспортёры и бронеавтомобили «Тигр», сообщили 6 апреля в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что Арзамасский машиностроительный завод, расположенный в Нижегородской области, нарастил выпуск бронетранспортёров и бронеавтомобилей «Тигр».
Шойгу, как сообщает пресс-служба, поручил проработать производство специальной бронетехники для размещения на ее основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.
«Сергею Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что министру представили новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава.
Сергей Шойгу, как сообщает пресс-служба, поблагодарил коллектив завода за рост темпов выпуска продукции. Глава Минобороны также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов. По его словам, они позволят сформировать программу дальнейшего развития производства.
Также 6 апреля в Минобороны РФ сообщили, что Арзамасский машиностроительный завод улучшил защитные свойства выпускаемой им брони в соответствии с пожеланиями участвующих в спецоперации российских военных. Как рассказали руководители предприятия, новые перспективные образцы выпускаемой заводом брони способны выдерживать подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов.