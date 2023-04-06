Москва, 6 апреля 2023, 16:51 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где в том числе производят бронетранспортёры и бронеавтомобили «Тигр», сообщили 6 апреля в пресс-службе Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) во время проверки хода выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК
© Вадим Савицкий/РИА Новости

В ведомстве добавили, что Арзамасский машиностроительный завод, расположенный в Нижегородской области, нарастил выпуск бронетранспортёров и бронеавтомобилей «Тигр».

Шойгу, как сообщает пресс-служба, поручил проработать производство специальной бронетехники для размещения на ее основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.

«Сергею Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что министру представили новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава.

Сергей Шойгу, как сообщает пресс-служба, поблагодарил коллектив завода за рост темпов выпуска продукции. Глава Минобороны также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов. По его словам, они позволят сформировать программу дальнейшего развития производства.

Также 6 апреля в Минобороны РФ сообщили, что Арзамасский машиностроительный завод улучшил защитные свойства выпускаемой им брони в соответствии с пожеланиями участвующих в спецоперации российских военных. Как рассказали руководители предприятия, новые перспективные образцы выпускаемой заводом брони способны выдерживать подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов.