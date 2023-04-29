Москва, 29 апреля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Россия и Украина проводят обмен пленными в наиболее эффективных форматах. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил 29 апреля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он обратил внимание на недавние обмены пленными и дал им положительную оценку. По словам дипломата, это хорошо в том числе потому, что российские военнопленные зачастую подвергаются бесчеловечному обращению.

«Мы, естественно, благодарны тем, кто проявляет заботу об этом вопросе, но я думаю, что наиболее эффективными были и остаются те форматы, которые мы сейчас используем», — отметил Вершинин.

Он добавил, что украинская сторона заявляет о возможности провести обмен по схеме «всех на всех», но это не стоит даже комментировать. В заявлениях Киева очень много неправды и откровенного вранья, сказал замглавы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, российская и украинская стороны регулярно заявляют об обменах пленными. Так, 10 апреля в Россию вернулись 106 военнослужащих, а на Украину — 100 человек. В марте уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о более жестоком, чем раньше, отношении украинских военных к российским пленным. Она отметила, что к пленным применяют новые виды пыток. Практику пыток в ВСУ признали на уровне ООН. Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая на 52-й сессии Совета ООН, заявил, что половина российских военных подвергается в украинском плену жестокому обращению.