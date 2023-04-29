Москва, 29 апреля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Таким образом он оценил перспективы продления соглашения после 18 мая.

«Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях — у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований», — сказал он журналистам.

Вместе с тем дипломат добавил, что «время ещё есть». России «рассказывают об усилиях, но нам нужны результаты, а результатов нет», заключил Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить зерновую сделку. В ближайшее время, по этой информации, вопрос о продлении будет обсуждаться с участием представителей России, Турции и ООН.

Зерновая сделка ранее была продлена до 18 мая 2023 года. В Кремле и МИД России отмечали, что дальнейшее продление будет зависеть от выполнения той части условий, в которых заинтересована Россия.