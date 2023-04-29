В России с 1 мая меняется порядок доставки пенсий наличными
Москва, 29 апреля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В России пенсии наличными с 1 мая будет доставлять только «Почта России», сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он напомнил, что ранее пенсию можно было получить лично в отделениях почты, на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций.
Однако с 1 мая «Почта России» получает исключительное право доставлять пенсии наличными или выдавать их в почтовом отделении, добавил Виноградов.
«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения выплат: на банковский счёт, в почтовом отделении или на дому», — объяснил он в беседе с агентством «Прайм».
Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках, заключил Виноградов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.
Многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.