Москва, 29 апреля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В России пенсии наличными с 1 мая будет доставлять только «Почта России», сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Он напомнил, что ранее пенсию можно было получить лично в отделениях почты, на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций.

Однако с 1 мая «Почта России» получает исключительное право доставлять пенсии наличными или выдавать их в почтовом отделении, добавил Виноградов.

«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения выплат: на банковский счёт, в почтовом отделении или на дому», — объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках, заключил Виноградов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.

Многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.