Юрист Виноградов: пенсия может оказаться маленькой из-за ошибок в расчётах и незнании прав

Москва, , 04:58 — REGNUM Декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Вадим Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую, это ошибки в расчётах, либо не перечисление от работодателя взносов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в социальный фонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны», — цитирует Виноградова агентство «Прайм».

Эксперт также добавил, что случаются и технические ошибки в документах, например, неверно указаны данные работника. Всю информацию можно проверить на сайте Госуслуг. В случае обнаружения ошибки, необходимо сообщить в соцфонд.

«Нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счёта и вовремя исправлять ошибки», — дал совет Вадим Виноградов.

Как сообщало ИА REGNUM, многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.