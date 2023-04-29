В США рассказали о серьёзном просчёте Зеленского, угрожающем Украине
Вашингтон, 29 апреля 2023, 06:06 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский не смог получить поддержку американских республиканцев из-за своей либеральной принадлежности, что в итоге несёт угрозу военной помощи Украине со стороны США после 2024 года. Об этом написал обозреватель журнала National Review Бобби Миллер.
По мнению журналиста, Зеленский мог бы провести «мастер-класс по самосаботажу».
«Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — считает Миллер.
Обозреватель также предположил, что смена власти в США в ходе выборов в 2024 году может поставить Киев «в затруднительное положение».
Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент разрешил военным занимать руководящие посты в администрациях Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».