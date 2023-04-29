Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в Днепропетровской области Украины

Киев, , 01:11 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в администрациях Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации». Об этом он подписал соответствующий указ.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Действие документа распространяется на период военного положения.

Военные смогут занимать высшие гражданские должности в Днепропетровской областной государственной администрации: главы, первого заместителя главы и одного из заместителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации уничтожен Александр Бондаренко, который был претендентом на пост пресс-секретаря президента Украины.