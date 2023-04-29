Угледар, ДНР, 29 апреля, 2023, 05:49 — ИА Регнум. В районе Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР) российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

В результате работы артиллерии ликвидировано пять боевиков, добавил военный.

Пикап и семь бойцов ВСУ уничтожены расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт».

Как сообщало ИА REGNUM, попавший в плен на Кременском участке в Донбассе военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны киевской армии Владимир Киндюк рассказал, что украинских солдат вынуждают писать рапорты с просьбой хоронить их на передовой. Таким образом, предположил он, власти желают сэкономить на компенсациях в случае гибели бойцов.