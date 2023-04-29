Власти Орловской области приняли решение ради безопасности отменить парад на 9 Мая

Орел, , 02:55 — REGNUM В Орловской области на заседании штаба с представителями силовых структур и правоохранительных органов было принято решение отказаться от традиционных мероприятий 1 и 9 мая. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

День Победы permkrai.ru

Решение об отмене праздничного шествия в День Весны и Труда, парада в День Победы власти Орловской области приняли из соображений безопасности. Рисковать жизнями населения, даже в случае гипотетической угрозы, нельзя, подчеркнул Клычков.

Акцию «Бессмертный полк» в регионе проведут в интерактивном формате. Также в День Победы пройдут официальные торжественные мероприятия, в том числе возложение цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Диктант Победы» в 2023 году установит рекорды как по количеству площадок, так и по количеству участников, заявили организаторы.